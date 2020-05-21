В "Цыганском квартале" Евлаха ранили полицейского

В городе Евлах нарушившие режим карантина жители улицы, именуемой "Цыганский квартал", ранили полицейского камнями.

Об этом сообщили западному бюро Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Группа жильцов улицы предприняла попытку провести акцию протеста в нарушение карантинного режима, во время которого они стали бросать камни в сторону полицейских, охранявших общественный порядок. Один из сотрудников Евлахского РОП пострадал.

В связи с инцидентом в Евлахской районной прокуратуре ведется разбирательство.

В Евлахском районе в последние дни зафиксировано 80 случаев заражения COVİD-19, из них 53 являются жильцами "Цыганского квартала". В связи с этим квартал находится под наблюдением полиции и военнослужащих внутренних войск.