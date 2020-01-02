В Азербайджане оштрафован производитель Pepsi

Палата по надзору за финансовыми рынками за нарушение правил валютного регулирования составила протокол о штрафе в размере 3052,5 евро (около 5700 манатов) в отношении ООО Mars Overseas Baku LTD ("Pepsi").

Как сообщает Report, Бинагадинский районный суд на основании протокола признал компанию виновной по статье 430.4 (За невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса административных проступков.

Апелляция на решение суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что ООО Mars Overseas Baku LTD с 1999 года производит в Азербайджане прохладительные напитки Pepsi и прочие.