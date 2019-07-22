В Азербайджане оштрафовали компанию по производству колбасных изделий

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба на решение о наложении штрафа на компанию ООО Zəhmət-Ruzi в размере 300 манатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что компанию признали виновной в нарушении статьи 347 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.

Согласно статье 347, непредоставление сведений о лице, управлявшем транспортным средством, находящимся в собственности или пользовании юридического лица, во время совершения административного проступка в течение 5 дней со времени получения запроса полномочного органа (должностного лица) об этом — влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере ста пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере трехсот манатов.

Компания подала жалобу на решение Насиминского районного суда от 1 апреля 2019 года.

Напомним, что ООО Zəhmət-Ruzi производит более 100 наименований колбасных и молочных изделий под торговой маркой SAB, занимая 15% рынка Азербайджана.