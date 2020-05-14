Наверх

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 121 человека

​В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 121 человека

В Азербайджане зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!