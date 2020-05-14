В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 121 человека

​В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 121 человека

14 мая, 2020 16:34

https://report.az/storage/news/b0b50c2a87c8c4606c3e1d14b8aa91f0/45ab799a-6403-4b4d-b085-8c8a6f33f273_292.jpg В Азербайджане зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека излечились и выписаны домой. Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров