​В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 121 человека

В Азербайджане зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека излечились и выписаны домой.
Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
В Азербайджане зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека излечились и выписаны домой.
Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
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