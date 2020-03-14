​В Азербайджане компания оштрафована на 1,2 млн манатов

Сабунчинский районный суд города Баку вынес решение о взыскании с ООО Call Center штрафа в размере 701 736 долларов США (около 1 миллиона 200 тысяч манатов).

Как сообщает Report, Центробанк Азербайджана составил в отношении компании административный протокол за нарушение правил валютного регулирования.

На основе протокола суд признал компанию, виновной по статье 430.4 (Невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

ООО Call Center подала апелляционную жалобу на решение Сабунчинского районного суда. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова.