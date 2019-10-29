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В Азербайджане готовится Исполнительный кодекс

​В Азербайджане готовится Исполнительный кодекс

В Азербайджане готовится Исполнительный кодекс.

Как передает Report, об этом сообщили на круглом столе в Министерстве юстиции.

Была предоставлена информация о нынешнем положении и новшествах в сфере исполнения судебных решений, подготовке Исполнительного кодекса, который будет регулировать исполнительную деятельность, внедрении информационной системе "Электронное исполнение". Также было отмечено, что в связи с исполнением указа от 3 апреля резко вырос объем работ в исполнительной службе и с учетом того, что за 9 месяцев этого года они превысили 776 тыс., были изучены альтернативные механизмы исполнения решений судов и других органов, в том числе международная практика передачи исполнения частным структурам. 

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