В Азербайджане готовится Исполнительный кодекс.

Как передает Report, об этом сообщили на круглом столе в Министерстве юстиции.

Была предоставлена информация о нынешнем положении и новшествах в сфере исполнения судебных решений, подготовке Исполнительного кодекса, который будет регулировать исполнительную деятельность, внедрении информационной системе "Электронное исполнение". Также было отмечено, что в связи с исполнением указа от 3 апреля резко вырос объем работ в исполнительной службе и с учетом того, что за 9 месяцев этого года они превысили 776 тыс., были изучены альтернативные механизмы исполнения решений судов и других органов, в том числе международная практика передачи исполнения частным структурам.