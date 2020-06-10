В Азербайджане "гадалка" совершила мошенничество на 400 тысяч манатов

Рассмотрено представление по продлению меры пресечения в отношении супругов, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере под видом гадания.

Как сообщает Report, представление будет рассмотрено в Наримановском районном суде под председательством судьи Самира Мамедова.

Отметим, что в отношении Джейхуна Шахин оглу Зейналлы 1989 года рождения и его супруги Исмиевой Шафаг Муслим гызы в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел по жалобе гражданки Рены Агарзаевой было возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении Дж.Зейналлы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Согласно обвинению, в целях присвоения чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана, вместе с супругом в начале 2017 года Ш.Исмиева открыла в социальной сети Instagram страницу под названием "гадалка".

Она представлялась как "Мая", а мужа Джейхуна Зейналлы представляла как "Дмитрия", проживающего в Российской Федерации.

Она старалась завоевать доверие обратившихся женщин и утверждала, что гадает на картах и может предсказать дальнейшую судьбу.

Обратившейся к Ш.Исмиевой с просьбой помочь ее дочери Рене Агарзаевой "гадалка" сказала, что якобы на ее дочь наведена порча и она может умереть. Женщина заявила, что воспользуется помощью проживающего в Российской Федерации "Дмитрия".

Обманув "клиентку" ложными обещаниями, с середины 2017 года до начала 2020 года Шафаг Исмиева присвоила в целом 397 тысяч манатов.

Обоим лицам предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса.