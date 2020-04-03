Арестованы 10 нарушителей карантинного режима, оштрафованы 3 566 человек

© Report https://report.az/storage/news/add197aa357d9bce864f1f82ac40efcb/50e0d4cc-20dd-4c58-bcc1-73110a702098_292.jpg

Главное управление полиции города Баку распространило информацию о проведенных сотрудниками полиции работах на контрольно-пропускных постах на административной территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района с 08:00 2 апреля по 08:00 3 апреля 2020 года в связи с внедренным карантинным режимом.

Как сообщили Report в управлении, в течение дня было ограничено передвижение 1 320 транспортных средств, за нарушение карантинного режима в административном порядке арестованы 10 человек, в отношении 3 566 человек, из которых 1 476 - водители и пассажиры, применено административное взыскание в виде штрафа.

В целом с 19.03.2020 года по сей день 17 576 транспортным средствам не позволили проехать через посты.