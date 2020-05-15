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В Азербайджане 8 дней будут нерабочими - ОФИЦИАЛЬНО

В Азербайджане 8 дней будут нерабочими

Кабинет министров принял решение о перестановке рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики и определении нерабочих дней в период особого карантина.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочий день 27 мая 2020 года заменен выходным днем 31 мая.

С учетом особого режима работы (труда) в период особого карантина, 29 мая 2020 года, а также 23 и 30 мая для работников шестидневной рабочей недели будут нерабочими днями. 

Зарплата работников за вышеуказанные дни сохраняется.

В связи с введением особого режима работы (труда) производственный календарь на 2020 год и норма рабочего времени остаются неизменными.

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