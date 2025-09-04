В азербайджанском секторе Каспия задержаны двое иранских наркокурьеров

В Каспийском море задержаны члены организованной группы контрабандистов, пытавшиеся переправить в Азербайджан крупную партию наркотиков.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Генпрокуратуры.

Операция по задержанию наркокурьеров проведена 4 сентября у берегов Нефтчалинского района.

Пограничники обнаружили быстро движущееся судно и потребовали остановиться, открыв предупредительный огонь. При попытке бегства двигатель лодки был выведен из строя. Увидев возгорание двое находившихся на борту мужчин выбросили в море свертки с наркотиками и прыгнули в воду, но были вызволены из воды после чего задержаны.

У задержанных изъято 11,85 кг наркотических веществ. Ими оказались граждане Ирана 31-летний Гулреза Джавад Алиреза и 29-летний Бордбар Милад Мансур.

По факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК АР, ведется следствие.