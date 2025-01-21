В азербайджанской армии сократилось число случаев доведения до самоубийства

В прошлом году число случаев доведения до самоубийства в азербайджанской армии сократилось на 20% по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году число случаев доведения до самоубийства в азербайджанской армии сократилось на 20% по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил военный прокурор Ханлар Велиев на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2024 года и предстоящим задачам.

По его словам, взяточничество и коррупционные преступления снизились на 53,4%, случаи уклонения от военной службы - на 33,6%, от исполнения обязанностей воинской службы - на 52,9%, самовольного оставления воинской части или места службы - на 31,1%, халатного отношения к службе - на 21,4%, нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, - на 71,4%, нарушения правил вождения и эксплуатации транспортных средств - на 88,2%, хулиганства - на 60%.