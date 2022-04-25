В Азербайджане завели уголовное дело на сотрудника суда

На сотрудника Зардабского районного суда заведено уголовное дело.

На сотрудника Зардабского районного суда заведено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе следствия, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены обоснованные подозрения, что Эльчин Самедов, работавший старшим консультантом Зардабского районного суда, обманным путем присвоил 5 тыс. манатов, подтолкнув гражданина к даче взятки.

Следствие по делу было завершено, на основе собранных доказательств Э.Самедову было предъявлено обвинение по статьям 178.2.3 (мошенничество), 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки), дело передано в суд на рассмотрение.

В ходе следствия было обеспечено возмещение материального ущерба.