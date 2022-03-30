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Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск

Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск Генеральной прокуратурой проводится расследование в связи с недавними заявлениями в СМИ депутата Государственной Думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Делягина Михаила Геннадьевича, продемонстрирова
Происшествия
30 марта 2022 г. 15:40
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск

Генеральной прокуратурой проводится расследование в связи с недавними заявлениями в СМИ депутата Государственной Думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Делягина Михаила Геннадьевича, продемонстрировавшего позицию, противоречащую принципам взаимодействия двух государств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Так, 28 марта 2022 года в ходе передачи, транслируемой по телеканалу Россия 1 Михаил Делягин, открыто призвав к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики, выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны. Он также провел опрос общественного мнения в социальной сети.

Учитывая наличие в деяниях Михаила Делягина признаков статьей 101.2 (открытые призывы через средства массовой информации и должностным лицом к ведению агрессивной войны), 214.2.3 (угроза совершением акта терроризма с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 283.2.1 и 283.2.2 (разжигание национальной ненависти путем угрозы применения силы и с использованием своего служебного положения), 29 марта 2022 года Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело в его отношении по вышеуказанным статьям. Проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Ввиду наличия достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения, 29 марта 2022 года Михаил Делягин было привлечён в качестве обвиняемого по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса и объявлен в международный розыск по линии Интерпола с избранием в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджанскую Республику для привлечения к ответственности.

В настоящее время интенсивные следственные действия уголовному делу продолжаются.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что в связи с любыми провокационными действиями, направленными против национальных интересов, безопасности и территориальной целостности нашей страны будут приниматься предусмотренные законом меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan puts Russia's Delyagin on international wanted list
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mixail Delyaginə cinayət işi açıb, beynəlxalq axtarışa verib

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