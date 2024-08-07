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В Азербайджане задержаны сотрудники таможни за содействие в незаконной контрабанде

В Азербайджане задержаны сотрудники таможни за содействие в незаконной контрабанде Генеральная прокуратура и Государственный таможенный комитет создали совместную следственную группу для расследования преступлений контрабанды и взяточничества, совершенных отдельными гражданами и должностными лицами.
Происшествия
7 августа 2024 г. 20:49
В Азербайджане задержаны сотрудники таможни за содействие в незаконной контрабанде

Генеральная прокуратура и Государственный таможенный комитет создали совместную следственную группу для расследования преступлений контрабанды и взяточничества, совершенных отдельными гражданами и должностными лицами.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении указанных ведомств.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджана - учредитель ООО "Karvan 313" Тельман Ибрагимов, заместитель директора этого ООО, бывший сотрудник таможенных органов Ариф Рзаев, бывший сотрудник таможенных органов Тавеккюль Байрамов, Шахин Солтанов, гражданин Турции Шенер Билги и другие лица в течение 2023-2024 годов занимались контрабандой драгоценных металлов, которые под видом других товаров на около 60 грузовых транспортных средствах в обход таможенных правил были вывезены через таможенный пост "Красный мост" на территорию Грузии.

В то же время были установлены обоснованные подозрения в том, что инспектор Главного таможенного управления города Баку Тураб Насиров и инспектор Сумгайытского таможенного управления Эльмир Мамедов получали взятки от этих лиц за создание условий для совершения указанных преступлений, а бывший начальник Товузского таможенного управления Эльчин Шабанов и бывший начальник таможенного поста "Красный мост" этого управления Васиф Абыев проявили халатность в связи с подобными незаконными действиями, что привело к уклонению от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей на сумму более 1,8 млн манатов.

На основании собранных доказательств Эльмир Мамедов привлечен в качестве обвиняемого по статье 311.3.4 (получение взятки с применением угроз), Тураб Насиров - по статье 311.2 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), Васиф Абыев и Эльчин Шабанов - по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия), Тельман Ибрагимов, Ариф Рзаев, Тавеккюль Байрамов, Шахин Солтанов и Шенер Билги - по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

В отношении Тураба Насирова, Эльмира Мамедова, Тельмана Ибрагимова, Арифа Рзаева, Ровшана Ибрагимова, Тавеккюля Байрамова и Шахина Солтанова на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Васифа Абыева и Эльчина Шабанова - мера пресечения в виде полицейского надзора и отстранения от должности, а Шенер Билги объявлен в розыск.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, участвовавших в совершении указанных незаконных действий.

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Версия на азербайджанском языке Qaçaqmalçılıq cinayətlərinin törədilməsinə şərait yaradan gömrük işçiləri həbs edilib

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