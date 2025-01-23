В Азербайджане задержаны подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей

В Азербайджане задержаны лица, подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей в соцсетях.

В Азербайджане задержаны лица, подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей в соцсетях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на территории столицы, по подозрению в совершении противоправных деяний задержаны ранее судимые за кражу и наркотики 40-летний Эльдениз Мехралиев и 34-летний Эльнур Мамедов.

Установлено, что они выманивали деньги у знаменитостей в соцсетях лиц от имени их друзей, указанных в профилях. По этой схеме мошенники завладели различными суммами денежных средств.