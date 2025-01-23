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В Азербайджане задержаны подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей

В Азербайджане задержаны подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей В Азербайджане задержаны лица, подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей в соцсетях.
Происшествия
23 января 2025 г. 16:48
В Азербайджане задержаны подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей

В Азербайджане задержаны лица, подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей в соцсетях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на территории столицы, по подозрению в совершении противоправных деяний задержаны ранее судимые за кражу и наркотики 40-летний Эльдениз Мехралиев и 34-летний Эльнур Мамедов.

Установлено, что они выманивали деньги у знаменитостей в соцсетях лиц от имени их друзей, указанных в профилях. По этой схеме мошенники завладели различными суммами денежных средств.

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Версия на азербайджанском языке Sosial şəbəkələrdə tanınmışlara qarşı kiberdələduzluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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