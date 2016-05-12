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    В Азербайджане задержаны лица, торгующие змеиным ядом

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе задержаны лица, торгующие змеиным ядом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отделения полиции, при попытке продажи 1,131 грамм змеиного яда за 1 540 манатов были задержаны жители Джалилабадского района Фаган Гусейнзаде, Эльшад Гейдаров и житель Масаллинского района Рагиф Гасанов.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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