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    В Азербайджане задержаны лица, незаконно продающие огнестрельное оружие

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел республики в очередной раз  успешно провели оперативно-розыскные мероприятия в сфере борьбы с организованной преступностью, в результате которых были обезврежены лица, занимающиеся незаконной торговлей огнестрельным оружием. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Зангиланского районного отдела полиции на основании поступившей информации, был задержан житель Кяльбяджарского района Зейналабдин Азимов, продающий на территории города Гянджа автомат марки АК и 17 патронов за 2000 манатов. 

    Отметим, что З.Азимов ранее был неоднократно судим по различным статьям Уголовного кодекса. 

    В ходе предварительного допроса задержанный признался в ввозе огнестрельного оружия на территорию страны контрабандным путем и желании получить прибыль от его продажи. 

    В результате очередных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Газахского РОП, также был задержан мужчина, занимающийся незаконной торговлей оружием. 

    Так, при попытке продажи автомата марки АК и 11 патронов за 1000 манатов был задержан житель Газахского района Самир Зульфугаров. 

    По указанным фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям уголовного кодекса.  

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