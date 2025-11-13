Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    • 13 ноября, 2025
    • 16:34
    В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографию

    Сотрудники киберполиции задержали двух мужчин, занимавшихся распространением и продажей в Telegram видеоматериалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, операция была проведена Управлением по борьбе с киберпреступностью.

    По данным ведомства, видеоролики распространялись и продавались через анонимные каналы в Telegram. Для получения оплаты они использовали банковские карты, оформленные на разных людей.

    В ходе оперативных мероприятий были задержаны администраторы этих каналов, проходящие по делу под условными именами Ариф Мурадов и Фарид Сулейманов.

    В МВД напомнили, что распространение и продажа видеоматериалов порнографического содержания с участием детей является уголовно наказуемым деянием. Киберполиция продолжает оперативно-технические мероприятия против подобных правонарушений, добавили в ведомстве.

