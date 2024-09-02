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В Азербайджане задержаны 94 нелегальных мигранта

В Азербайджане задержаны 94 нелегальных мигранта Сотрудники Управления по борьбе с незаконной миграцией Главного паспортного, регистрационного и миграционного управления Министерства внутренних дел (МВД) в ходе рейдов задержали нелегально проживающих в Азербайджане 94 мигрантов.
Происшествия
2 сентября 2024 г. 15:36
В Азербайджане задержаны 94 нелегальных мигранта

Сотрудники Управления по борьбе с незаконной миграцией Главного паспортного, регистрационного и миграционного управления Министерства внутренних дел (МВД) в ходе рейдов задержали нелегально проживающих в Азербайджане 94 мигрантов.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ведомстве заявили, что некоторые из них вели незаконную трудовую деятельность на территории страны.

В отношении задержанных были составлены протоколы в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях, мигранты были переданы профильным органам.

В ходе расследования было установлено, что некоторые мигранты были обмануты гражданами, проживающими в странах их происхождения. В обмен на деньги их обещали доставить в европейские страны транзитом через Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz yaşayan 94 əcnəbi saxlanılıb

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