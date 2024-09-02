В Азербайджане задержаны 94 нелегальных мигранта

Сотрудники Управления по борьбе с незаконной миграцией Главного паспортного, регистрационного и миграционного управления Министерства внутренних дел (МВД) в ходе рейдов задержали нелегально проживающих в Азербайджане 94 мигрантов.
Об этом Report сообщили в МВД.
В ведомстве заявили, что некоторые из них вели незаконную трудовую деятельность на территории страны.
В отношении задержанных были составлены протоколы в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях, мигранты были переданы профильным органам.
В ходе расследования было установлено, что некоторые мигранты были обмануты гражданами, проживающими в странах их происхождения. В обмен на деньги их обещали доставить в европейские страны транзитом через Азербайджан.