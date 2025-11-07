Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Азербайджане задержаны 17 человек за рекламу азартных игр в соцсетях

    Происшествия
    • 07 ноября, 2025
    • 13:35
    В Азербайджане задержаны 17 человек за рекламу азартных игр в соцсетях

    Правоохранители провели операцию в Азербайджане против лиц, рекламировавших незаконные азартные игры в социальных сетях.

    Как сообщает Report, мероприятия были организованы Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД и Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана.

    В ходе совместных действий установлено, что ряд инфлюенсеров распространяли на платформах Instagram, TikTok и других соцсетях запрещенную рекламу онлайн-казино и букмекерских игр. В результате 17 человек, занимавшихся продвижением подобных страниц и контента, были выявлены и доставлены в Главное управление МВД.

    В отношении задержанных приняты меры в соответствии с законодательством. МВД напомнило, что реклама и распространение информации о нелегальных азартных играх является нарушением законодательства и влечет серьезную ответственность.

