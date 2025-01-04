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В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях

В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях 3 января в Азербайджане сотрудники полиции задержали 15 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.
Происшествия
4 января 2025 г. 09:52
В Азербайджане задержаны 15 подозреваемых в различных преступлениях

В Азербайджане 3 января сотрудники полиции задержали 15 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным МВД, раскрыто 23 преступления, включая четыре случая, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет. Также задержан один разыскиваемый должник, который был передан следствию.

Кроме того, на территории страны выявлено шесть фактов, связанных с оборотом наркотиков, и шесть случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 15 nəfər saxlanılıb

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