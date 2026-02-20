Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане задержана подозреваемая в продаже женщин за границу

    Происшествия
    • 20 февраля, 2026
    • 16:36
    В Азербайджане задержана подозреваемая в продаже женщин за границу

    В результате оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел, задержана 49-летняя Рима Гюлалиева, обвиняемая в торговле людьми.

    Как сообщили Report в МВД, в ходе следствия установлено, что женщина подозревается в организации сексуальной эксплуатации гражданок Азербайджана, чьи личности в интересах следствия не разглашаются, в одной из зарубежных стран.

    По данным следствия, действуя из корыстных побуждений, Гюлалиева вступила в преступный сговор с членами транснациональной организованной группировки - гражданами иностранного государства. Обманом она переправляла женщин через границу, где потерпевшие насильно удерживались и подвергались сексуальной эксплуатации.

    Кроме того, установлено, что Гюлалиева продавала женщин гражданам иностранного государства за суммы от 6 до 8 тысяч долларов под предлогом создания семьи. После этого она требовала, чтобы эти женщины забирали золотые украшения и другие ценные вещи, полученные в качестве свадебных подарков, и покидали место проживания.

    На основании собранных доказательств в рамках возбужденного уголовного дела Гюлалиева привлечена в качестве обвиняемой. По решению суда в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

    МВД торговля людьми организованная преступность
    İnsan alveri ilə məşğul olan transmilli mütəşəkkil dəstənin üzvü həbs edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    В Азербайджане сократилось число браков и разводов

    Внутренняя политика
    17:01

    Зампред ГТК: Расширение электронной торговли увеличивает число нарушений

    Бизнес
    16:57

    Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАО

    Инфраструктура
    16:55

    В 2025 году в Азербайджане родились 3 170 близнецов, 117 тройняшек

    Внутренняя политика
    16:54

    Названо число безработных в Азербайджане

    Внутренняя политика
    16:51

    Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней

    В регионе
    16:50

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении

    Внешняя политика
    16:39

    ГТК: В 2025 году таможенные органы выиграли 83% судебных дел

    Бизнес
    16:36

    В Азербайджане задержана подозреваемая в продаже женщин за границу

    Происшествия
    Лента новостей