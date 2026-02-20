В Азербайджане задержана подозреваемая в продаже женщин за границу

В результате оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел, задержана 49-летняя Рима Гюлалиева, обвиняемая в торговле людьми.

Как сообщили Report в МВД, в ходе следствия установлено, что женщина подозревается в организации сексуальной эксплуатации гражданок Азербайджана, чьи личности в интересах следствия не разглашаются, в одной из зарубежных стран.

По данным следствия, действуя из корыстных побуждений, Гюлалиева вступила в преступный сговор с членами транснациональной организованной группировки - гражданами иностранного государства. Обманом она переправляла женщин через границу, где потерпевшие насильно удерживались и подвергались сексуальной эксплуатации.

Кроме того, установлено, что Гюлалиева продавала женщин гражданам иностранного государства за суммы от 6 до 8 тысяч долларов под предлогом создания семьи. После этого она требовала, чтобы эти женщины забирали золотые украшения и другие ценные вещи, полученные в качестве свадебных подарков, и покидали место проживания.

На основании собранных доказательств в рамках возбужденного уголовного дела Гюлалиева привлечена в качестве обвиняемой. По решению суда в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.