​В Азербайджане задержана мошенница, присвоившая деньги граждан

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В период с ноября прошлого года по март текущего года учредительница ООО Topstap LTD Матанат Гасанова присвоила крупную сумму денег, обещав нескольким гражданам трудоустроить их в действующий при ООО учебный центр.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
По факту в главном управлении МВД возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. М.Гасанова задержана в качестве подозреваемой.
Следственные действия по факту продолжаются.
Valeh DadaşovАвтор новости
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