О нас

В Азербайджане задержана банда, похитившая с банковских счетов граждан крупные суммы

В Азербайджане задержана банда, похитившая с банковских счетов граждан крупные суммы В Азербайджане задержана банда, похитившая со счетов граждан крупные суммы
Происшествия
20 июля 2024 г. 17:48
В Азербайджане задержана банда, похитившая с банковских счетов граждан крупные суммы

Сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержаны Джаваншир Рустамзаде, Мехман Асадов и Новруз Гулами, подозреваемые в краже средств с банковских карт граждан посредством специальных программ.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Установлено, что Мехман Асадов различными способами получал информацию о банковских картах граждан и переводил с их счетов крупные суммы на карты Джаваншира Рустамзаде и Новруза Гулами.

Деньги были обналичены в разных банкоматах и ​​распределены между задержанными.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, следствие продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bank kartlarına kiber hücumlar edərək külli miqdarda pulları ələ keçirməkdə şübhəli bilinən dəstə üzvləri həbs edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi