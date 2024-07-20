В Азербайджане задержана банда, похитившая с банковских счетов граждан крупные суммы

В Азербайджане задержана банда, похитившая со счетов граждан крупные суммы

Сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержаны Джаваншир Рустамзаде, Мехман Асадов и Новруз Гулами, подозреваемые в краже средств с банковских карт граждан посредством специальных программ.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Установлено, что Мехман Асадов различными способами получал информацию о банковских картах граждан и переводил с их счетов крупные суммы на карты Джаваншира Рустамзаде и Новруза Гулами.

Деньги были обналичены в разных банкоматах и ​​распределены между задержанными.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, следствие продолжается.