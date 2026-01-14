В Азербайджане задержан подозреваемый в кибермошенничестве против 150 граждан

В Азербайджане задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств с использованием социальных сетей.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, злоумышленник создавал фейковые аккаунты, копируя профили реальных пользователей, после чего от их имени рассылал сообщения друзьям с ложной информацией якобы от имени банков.

В результате оперативно-технических мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего Заура Теймурханова.

Следствием установлено, что он использовал фотографии пользователей соцсетей для создания поддельных аккаунтов с идентичными именами. Затем он писал их подписчикам, сообщая о "банковских кампаниях", возможности получения крупных денежных призов и якобы ограниченных сроках акций. Таким способом он получал данные банковских карт и одноразовые коды безопасности (OTP), после чего похищал деньги со счетов. Для сокрытия следов похищенные средства направлялись на зарубежные онлайн-платформы и сайты электронных покупок.

По данным МВД, действиями подозреваемого примерно 150 гражданам причинен материальный ущерб.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении З.Теймурханова избрана мера пресечения в виде ареста.