Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане задержан подозреваемый в кибермошенничестве против 150 граждан

    Происшествия
    • 14 января, 2026
    • 13:37
    В Азербайджане задержан подозреваемый в кибермошенничестве против 150 граждан

    В Азербайджане задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств с использованием социальных сетей.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, злоумышленник создавал фейковые аккаунты, копируя профили реальных пользователей, после чего от их имени рассылал сообщения друзьям с ложной информацией якобы от имени банков.

    В результате оперативно-технических мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего Заура Теймурханова.

    Следствием установлено, что он использовал фотографии пользователей соцсетей для создания поддельных аккаунтов с идентичными именами. Затем он писал их подписчикам, сообщая о "банковских кампаниях", возможности получения крупных денежных призов и якобы ограниченных сроках акций. Таким способом он получал данные банковских карт и одноразовые коды безопасности (OTP), после чего похищал деньги со счетов. Для сокрытия следов похищенные средства направлялись на зарубежные онлайн-платформы и сайты электронных покупок.

    По данным МВД, действиями подозреваемого примерно 150 гражданам причинен материальный ущерб.

    По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении З.Теймурханова избрана мера пресечения в виде ареста.

    кибермошенничество Азербайджан онлайн-мошенничество фейковые аккаунты
    Sosial şəbəkədə 150-dən çox profilə müdaxilə edən haker həbs olunub

    Последние новости

    13:55

    Азербайджан экспортировал в 2025 году более 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Энергетика
    13:51

    Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

    В регионе
    13:45

    Заявки на президентскую стипендию в Азербайджане увеличились более чем на 6%

    Финансы
    13:37
    Фото

    Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га

    Внутренняя политика
    13:37

    В Азербайджане задержан подозреваемый в кибермошенничестве против 150 граждан

    Происшествия
    13:31
    Видео

    В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 29 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:30

    В Ассоциации страховщиков назвали киберриски приоритетом 2026 года

    Финансы
    13:16

    В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1%

    Энергетика
    13:15

    В агдеринском селе Чапар 40 домов готовы принять жителей

    Внутренняя политика
    Лента новостей