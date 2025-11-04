В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсов
Происшествия
- 04 ноября, 2025
- 12:24
В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсов.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в своем аккаунте iamzerv academy 27-летний Азер Исмаилов разместил объявление о проведении онлайн-курсов иностранных языков со скидкой.
Некоторые пользователи соцсети перевели на карту А.Исмаилова средства в размере от 50 до 600 манатов, после чего он перестал выходить на связь.
Обвиняемый в мошенничестве Исмаилов задержан.
По факту ведется расследование.
