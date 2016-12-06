В Азербайджане задержан мужчина, занимавшийся охотой на попавших в "Красную книгу" птиц - ФОТО

Биласувар. 6 декабря. REPORT.AZ / В Биласуварском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконной охотой на попавших в "Красную книгу" птиц.

Как сообщает региональное бюро Report, в ходе рейда, проведенного сотрудниками отделения полиции Билясуварского района, был задержан житель села Насимикенд Джавид Гасымов.

Выяснилось, что Дж.Гасымов подстрелил на территории под названием Шахрияр 13 попавших в "Красную книгу" дроф. Полиция также конфисковала у него незарегистрированное охотничье ружье.

Отметим, что в 1989 году дрофа была включена в "Красную книгу" из-за сокращения популяции. На данный момент за незаконную охоту на каждую из этих птиц предусмотрен штраф в 330 манатов.

По факту в отделении полиции Биласуварского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.