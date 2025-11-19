В Азербайджане задержан мошенник, похитивший данные карт более 200 граждан

В Азербайджане задержан мужчина, обвиняемый в хищении данных банковских карт более чем у 200 граждан.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью задержали 32-летнего Кянана Эмирахлы, ранее судимого за аналогичные преступления.

Следствие установило, что он представлялся "кредитным специалистом" и размещал в социальных сетях объявления о "выгодных условиях, низких комиссиях и кредитах без залога и поручителей".

Получив обращения граждан, Эмирахлы выманивал у них данные банковских карт, а также одноразовые "OTP"-коды, поступающие на мобильные телефоны. Завладев информацией, он входил в мобильные приложения банков, переводил деньги со счетов потерпевших на карты, оформленные на других лиц, и присваивал средства.

По фактам возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Кянана Эмирахлы меру пресечения в виде ареста.