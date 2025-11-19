Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Азербайджане задержан мошенник, похитивший данные карт более 200 граждан

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 17:32
    В Азербайджане задержан мошенник, похитивший данные карт более 200 граждан

    В Азербайджане задержан мужчина, обвиняемый в хищении данных банковских карт более чем у 200 граждан.

    Как сообщили Report в МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью задержали 32-летнего Кянана Эмирахлы, ранее судимого за аналогичные преступления.

    Следствие установило, что он представлялся "кредитным специалистом" и размещал в социальных сетях объявления о "выгодных условиях, низких комиссиях и кредитах без залога и поручителей".

    Получив обращения граждан, Эмирахлы выманивал у них данные банковских карт, а также одноразовые "OTP"-коды, поступающие на мобильные телефоны. Завладев информацией, он входил в мобильные приложения банков, переводил деньги со счетов потерпевших на карты, оформленные на других лиц, и присваивал средства.

    По фактам возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Кянана Эмирахлы меру пресечения в виде ареста.

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Последние новости

    18:42

    Хорватия сократила импорт нефти из Азербайджана почти на 14%

    Энергетика
    18:31

    В поселках Гадрут, Сос и Гырмызы Базар реализуются инфраструктурные проекты

    Инфраструктура
    18:31

    США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностей

    Внешняя политика
    18:24

    В Милли Меджлисе предложили создать "Фонд техноинноваций"

    Финансы
    18:19

    В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США

    В регионе
    18:19

    АБР планирует поддержать всеобщий охват услуг здравоохранения в Азербайджане

    Финансы
    18:10

    Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в Казахстане

    Медиа
    18:00

    Эрдоган и Зеленский в Анкаре обсуждают урегулирование украинского конфликта

    В регионе
    17:56
    Фото

    Фильм азербайджанского режиссера был представлен в России

    Искусство
    Лента новостей