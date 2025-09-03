В Азербайджане задержан юноша, взламывавший страницы женщин в соцсетях
- 03 сентября, 2025
- 17:05
В Азербайджане арестован 22-летний Рашад Мамедов, обвиняемый в кибератаках на страницы женщин в социальных сетях и вымогательстве.
Как сообщили Report в МВД, он взламывал аккаунты в TikTok, Instagram и других платформах, получал доступ к личным фото и видео своих жертв, редактировал их, добавляя неэтичные эффекты, затем публиковал на созданных им страницах.
Затем Мамедов связывался с потерпевшими, угрожая репутационными потерями, и требовал деньги за удаление созданных поддельных профилей.
По фактам возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Полиция устанавливает круг других возможных жертв его действий.
