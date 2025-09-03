Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    В Азербайджане задержан юноша, взламывавший страницы женщин в соцсетях

    Происшествия
    • 03 сентября, 2025
    • 17:05
    В Азербайджане задержан юноша, взламывавший страницы женщин в соцсетях

    В Азербайджане арестован 22-летний Рашад Мамедов, обвиняемый в кибератаках на страницы женщин в социальных сетях и вымогательстве.

    Как сообщили Report в МВД, он взламывал аккаунты в TikTok, Instagram и других платформах, получал доступ к личным фото и видео своих жертв, редактировал их, добавляя неэтичные эффекты, затем публиковал на созданных им страницах.

    Затем Мамедов связывался с потерпевшими, угрожая репутационными потерями, и требовал деньги за удаление созданных поддельных профилей.

    По фактам возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Полиция устанавливает круг других возможных жертв его действий.

    соцсети кибератаки вымогательство задержание
    Sosial şəbəkədə qadınların şəxsi məlumatlarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

