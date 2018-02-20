В Азербайджане задержан 21 нелегальный мигрант

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Государственная миграционная служба (ГМС) продолжает осуществлять меры по борьбе с незаконной миграцией.

Как сообщили Report в ГМС, в ходе очередных мероприятий 16 и 19 февраля были задержаны 11 граждан Пакистана, 6 граждан Бангладеш и 4 гражданина Индии, которые с целью осуществления предпринимательской деятельности обратились в Государственную миграционную службу и получили соответствующее разрешение на проживание, однако самой предпринимательской деятельностью не занимались.

Эти лица за нарушение заявленных целей прибывания были помещены в Центр содержания незаконных мигрантов города Баку.

В настоящее время осуществляются соответствующие меры по их выдворению из страны.