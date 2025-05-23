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В Азербайджане задержали разыскиваемого в РФ 11 лет главу наркокартеля

В Азербайджане задержали разыскиваемого в РФ 11 лет главу наркокартеля В Азербайджане задержан гражданин Таджикистана Эмомов Тагаймурод, обвиняемый в импорте на территорию Российской Федерации более нескольких сотен килограммов героина.
Происшествия
23 мая 2025 г. 08:46
В Азербайджане задержали разыскиваемого в РФ 11 лет главу наркокартеля

В Азербайджане задержан гражданин Таджикистана Эмомов Тагаймурод, обвиняемый в импорте на территорию Российской Федерации более нескольких сотен килограммов героина.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, там также отметили, что в настоящий момент он ожидает экстрадицию в РФ.

"Эмомов Тагаймурод находился в розыске более 11 лет по обвинению в обороте наркотических веществ в особо крупном размере. В настоящий момент он ожидает экстрадицию на территорию Российской Федерации", - сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, обвиняемый виновен в организации особо опасных преступлений в сфере оборота наркотиков. Эмомов через сеть курьеров ввозил в Россию сотни килограммов героина. Многие виновные по данному делу ранее уже были привлечены к уголовной ответственности, а также дали показания на Эмомова как организатора, а некоторые уже освободились из мест лишения свободы.

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