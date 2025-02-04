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В Азербайджане задержали иранских рыбаков, занимавшихся контрабандой наркотиков по Каспию

В Азербайджане задержали иранских рыбаков, занимавшихся контрабандой наркотиков по Каспию 09:42
Происшествия
4 февраля 2025 г. 10:19
В Азербайджане задержали иранских рыбаков, занимавшихся контрабандой наркотиков по Каспию

Задержаны иранские рыбаки, пытавшиеся контрабандой поставить наркотические средства из Ирана в Азербайджан через Каспийское море.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД), предотвращена контрабанда более 13 кг наркотических средств и 4 400 таблеток, незаконно поставленных в страну через Каспийское море.

В результате совместной спецоперации сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы в городе Сумгайыт, на берегу Каспийского моря, задержаны граждане Ирана 32-летний Гаффар Гызыл и 34-летний Бехзат Гаранежат. В их лодке обнаружено 11 кг 680 г марихуаны, 1 кг 510 г героина и 4 400 таблеток метадона.

Задержанные заявили, что ввезли наркотики в Азербайджан контрабандой из иранской провинции Гюмюшан через нейтральную зону в Каспийском море на границе Азербайджана и Туркменистана с целью последующей продажи.

Установлено, что рыбаки Г.Гызыл и Б.Гаранежат периодически занимались контрабандой наркотиков в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Dənizlə narkotik daşıyan iranlı balıqçılar saxlanılıb

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