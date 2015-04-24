​В Азербайджане зачитан приговор мужчине, убившему 7 членов одной семьи - ФОТО

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рафика Гусейнова, обвиняющегося в убийстве 7 членов одной семьи.

Как сообщает Report, на прошедшем сегодня под председательством судьи Забиля Гасымова заседании обвиняющегося по 10-ти статьям УК Рафика Гусейнова приговорили к пожизненному заключению.

Отметим, что 1 октября прошлого года, придя в дом тещи Дилязбяр Мамедовой в геранбойском селе Сафикюрд, Р.Гусейнов на почве семейно-бытового конфликта открыл огонь из охотничьего ружья, а также взорвал ручную гранату. В результате погибли его супруга Судаба, шурин Намик, родственники Офелия Мамедова, Хавайят Мамедова, Фаргана Мамедова, малолетний Иса Мамедов и Дилязбяр. Еще два человека были ранены.