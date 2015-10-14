​В Азербайджане за злоупотребление должностными полномочиями 19 дел направлено в суд

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года было завершено следствие 146 уголовных дел в отношении 224 лиц и направлено на рассмотрение соответствующих судов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Камран Алиев.

По его словам, за это время на "горячую линию" 161 поступило 5 108 обращений: "Обращения в основном охватили транспортный, строительный и банковский сектор. 58 из направленных в суд уголовных дел в отношении 87 человек были связаны с присвоением и расточительством, 37 дел в отношении 48 лиц - с хулиганством, 19 дел в отношении 33 лиц - со злоупотреблением должностными полномочиями, 9 дел в отношении 23 лиц - с получением взятки, 6 дел в отношении 10 лиц - дачей взятки, 9 дел в отношении 9 лиц - использованием поддельных документов, 4 дела в отношении 7 лиц - с должностной фальсификацией и 3 дела в отношении 6 лиц - фактами присвоения полномочий должностных лиц".

К.Алиев отметил, что за время следствия 31 млн. 640 тыс. манатов из 98 млн. 571 тыс. манатов ущерба по направленным в суд уголовным делам (32%) было возмещено. Для обеспечения выплаты остальной суммы ущерба путем наложения ареста на имущество обвиняемых лиц были приняты предусмотренные законодательством меры.