В Азербайджане за выходные с банковских карт граждан похищено более 46 тыс. манатов

За минувшие выходные с банковских карт граждан Азербайджана было похищено более 46 тыс. манатов.

За минувшие выходные с банковских карт граждан Азербайджана было похищено более 46 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт различные суммы - от 70 до 10 010 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией. "Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете. В случае отсутствия денег на балансе злоумышленники могут оформить на ваше имя кредит", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.