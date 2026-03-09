В Азербайджане за выходные изъято 18 единиц стрелкового оружия
Происшествия
- 09 марта, 2026
- 12:33
В Азербайджане в минувшие выходные правоохранительными органами республики обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, 7-8 марта в Баку и регионах республики сотрудниками полиции обнаружено и изъято 4 автомата, 14 ружей, 5 гранат, 91 патрон различного калибра и другие боеприпасы.
Последние новости
12:51
В Азербайджане за выходные задержаны 90 человек, находившихся в розыскеПроисшествия
12:49
В Азербайджане 10 марта ожидаются небольшие осадки и туманЭкология
12:48
Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 годаЭнергетика
12:37
"Росатом": Ситуация на АЭС "Бушер" остается сложной, ударов по объекту не зафиксированоВ регионе
12:36
Фото
Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнешняя политика
12:33
В Азербайджане за выходные изъято 18 единиц стрелкового оружияПроисшествия
12:28
В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человекДругие страны
12:24
В Масаллы водитель погиб, врезавшись в каменный заборПроисшествия
12:15