В Азербайджане за выходные изъято 18 единиц стрелкового оружия

В Азербайджане в минувшие выходные правоохранительными органами республики обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, 7-8 марта в Баку и регионах республики сотрудниками полиции обнаружено и изъято 4 автомата, 14 ружей, 5 гранат, 91 патрон различного калибра и другие боеприпасы.