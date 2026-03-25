В Азербайджане за сутки задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве
- 25 марта, 2026
- 13:28
В Азербайджане накануне задержаны и переданы следствию четверо человек, находившихся в розыске по обвинению в мошенничестве.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.
Кроме того, за минувший день обнаружены четверо человек, которые считались пропавшими без вести - они покинули место жительства, не предупредив членов семьи.
