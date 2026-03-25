В Азербайджане за сутки задержаны 27 подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
- 25 марта, 2026
- 10:33
В Азербайджане накануне задержаны 27 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Кроме того, за минувший день выявлено 4 факта, связанных с наркотиками, а также 8 фактов изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.
