В Азербайджане за сутки задержано 50 человек по подозрению в совершении преступлений
Происшествия
- 04 октября, 2025
- 09:30
В Азербайджане за минувшие сутки задержано 50 человек по подозрению в совершении преступлений.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сотрудники полиции раскрыли 36 преступлений, совершенных на территории страны 3 октября, а также 19 преступлений, оставшихся нераскрытыми с прошлых периодов.
В целом задержаны и переданы соответствующим органам 55 человек, в том числе 47 человек, находившихся в розыске в качестве должников.
Выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками, и 4 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.
