В Азербайджане за сутки задержано 50 человек по подозрению в совершении преступлений

В Азербайджане за минувшие сутки задержано 50 человек по подозрению в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники полиции раскрыли 36 преступлений, совершенных на территории страны 3 октября, а также 19 преступлений, оставшихся нераскрытыми с прошлых периодов.

В целом задержаны и переданы соответствующим органам 55 человек, в том числе 47 человек, находившихся в розыске в качестве должников.

Выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками, и 4 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.