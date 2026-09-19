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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Азербайджане за сутки задержали около 160 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 15:04
    В Азербайджане за сутки задержали около 160 разыскиваемых лиц

    В Азербайджане правоохранительные органы 18 сентября задержали 159 человек, находившихся в розыске.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в том числе 138 человек, находившиеся в розыске в качестве должников, были задержаны и переданы по принадлежности.

    В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в этот же день, 7 человек, разыскиваемых за мошенничество, были задержаны и переданы следствию.

    Находящийся в розыске МВД Азербайджана Мошенничество (аферизм)
    Ötən gün axtarışda olan 159 nəfər saxlanılıb

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