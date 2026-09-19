В Азербайджане за сутки задержали около 160 разыскиваемых лиц
Происшествия
- 19 сентября, 2026
- 15:04
В Азербайджане правоохранительные органы 18 сентября задержали 159 человек, находившихся в розыске.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в том числе 138 человек, находившиеся в розыске в качестве должников, были задержаны и переданы по принадлежности.
В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в этот же день, 7 человек, разыскиваемых за мошенничество, были задержаны и переданы следствию.
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