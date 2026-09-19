Ötən gün axtarışda olan 159 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2026
- 14:56
Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 159 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 138 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Polis əməkdaşlarının sentyabrın 18-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
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