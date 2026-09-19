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    Ötən gün axtarışda olan 159 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 14:56
    Ötən gün axtarışda olan 159 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 159 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 138 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Polis əməkdaşlarının sentyabrın 18-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Axtarışda olanlar Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Borclu şəxslər
    В Азербайджане за сутки задержали около 160 разыскиваемых лиц

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