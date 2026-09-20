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    Fransada polislərlə motosikletçilərin toqquşmasından sonra beş nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 13:04
    Fransada polislərlə motosikletçilərin toqquşmasından sonra beş nəfər saxlanılıb

    Fransanın mərkəzi hissəsindəki Sen-Pyer-de-Kor kommunasında, "Rabateri" ticarət mərkəzinin dayanacağında motosikletin milli polis avtomobili ilə toqquşması baş verib və bunun ardınca iğtişaşlar yaranıb.

    "Report"un BFMTV telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Endr-e-Luar departamentinin meriyası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, insident nəticəsində səkkiz polis xəsarət alıb, beş nəfər saxlanılıb.

    Sentyabrın 19-u axşam saatlarında yerli sakinlər motosikletçilərin səs-küylü yarışlarının səbəb olduğu ictimai asayişin pozulmasına görə həmin əraziyə polis çağırıblar. Hadisə yerindəki əməliyyat zamanı polis əməkdaşları bir neçə yoxlama keçirməyə cəhd ediblər və bu an motosikletlərdən biri polis maşını ilə toqquşub.

    Telekanalın məlumatına görə, ayağından xəsarət alan motosikletçi xəstəxanaya çatdırılıb, onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Avtomobili idarə edən polis əməkdaşı nəzarət altına alınıb.

    Qeyd edilir ki, artıq qəzadan sonra gərginlik artmağa başlayıb. Hadisə yerində ilkin araşdırma aparan polislər ən yaxın polis bölməsinə sığınmağa məcbur olublar. Küçələrdə onlarla insan minaatanlardan atəş açıb, iki polis maşını və iki şəxsi avtomobil yandırılıb.

    "Barrikadaların qurulduğu və binaların yandırıldığı Rabateri rayonunda asayişi bərpa etmək üçün bu departamentdən 8-ci əməliyyat qrupunun iki bölməsi ilə gücləndirilmiş böyük bir polis və jandarm kontingenti yerləşdirilib", - departamentin administrasiyasından qeyd ediblər. Ümumilikdə hadisə yerində təhlükəsizlik qüvvələrinin 100-ə yaxın əməkdaşı olub.

    BFMTV-nin məlumatına görə, bazar günü yerli vaxtla səhər saat 4:00 radələrində vəziyyət normallaşıb. Beş nəfər vandalizm törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

    Etiraz aksiyaları Toqquşmalar Fransa
    Во Франции после столкновения полицейских с мотоциклистами задержаны пять человек

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