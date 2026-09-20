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    Во Франции после столкновения полицейских с мотоциклистами задержаны пять человек

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 11:57
    Во Франции после столкновения полицейских с мотоциклистами задержаны пять человек

    В коммуне Сен-Пьер-де-Кор в центральной части Франции на парковке торгового центра "Рабатери" произошло столкновение мотоцикла с автомобилем национальной полиции, за которым последовали беспорядки.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом сообщила мэрия департамента Эндр-э-Луар.

    По ее данным, в результате инцидента пострадали восемь полицейских, пятеро были задержаны.

    Уточняется, что вечером 19 сентября местные жители вызвали полицию в данный район из-за нарушений общественного порядка, вызванных шумными гонками мотоциклистов. В ходе операции на месте происшествия сотрудники полиции попытались провести несколько проверок и в этот момент один из мотоциклов столкнулся с полицейской машиной.

    По данным телеканала, мотоциклист получил травму ноги и был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет. Управлявший автомобилем сотрудник полиции был помещен под стражу.

    Отмечается, что уже после ДТП напряжение стало нарастать. Полицейские, проводившие первоначальное расследование на месте происшествия, были вынуждены укрыться в ближайшем полицейском участке. На улицах десятки людей открыли огонь из минометов, были подожжены две полицейские машины и два частных автомобиля.

    "Для восстановления порядка в районе Рабатери, где были возведены баррикады и подожжены здания, был развернут крупный контингент полиции и жандармов из этого департамента, усиленный двумя подразделениями 8-й оперативной группы", - отметили в администрации департамента. В общей сложности на месте происшествия находилось около 100 сотрудников сил безопасности.

    По данным BFMTV, в воскресенье около 4:00 утра по местному времени ситуация нормализовалась. Пять человек были задержаны по подозрению в совершении вандализма.

    Франция Массовые беспорядки
    Fransada polislərlə motosikletçilərin toqquşmasından sonra beş nəfər saxlanılıb

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