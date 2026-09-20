İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Lamin Yamal İspaniya La Liqasında 50 məhsuldar ötürmə ilə rekorda imza atıb

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2026
    • 12:14
    Lamin Yamal İspaniya La Liqasında 50 məhsuldar ötürmə ilə rekorda imza atıb

    İspaniya çempionatının VII turunda "Sevilya"ya 3:1 hesabı ilə qalib gələn "Barselona"nın hücumçusu Lamin Yamal İspaniya La Liqasında 2013/2014 mövsümündən bəri 50 məhsuldar ötürmə edən ən gənc futbolçu kimi rekorda imza atıb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, 19 yaşlı forvard sözügedən qarşılaşmada iki məhsuldar ötürmə edib.

    Bununla da Kataloniya kollektivinin heyətində bütün turnirlərdə çıxdığı 159 matçda məhsuldar ötürmələrinin sayını 51-ə çatdırıb.

    19 yaş 68 günlüyündə 50-ci məhsuldar ötürməsini edən idmançı 2013/2014 mövsümündən bəri La Liqada bu göstəriciyə çatan ən gənc oyunçudur. Əvvəlki rekord "Real"ın futbolçusu Vinisius Juniora (22 yaş 298 gün) məxsus idi. Futbolçu 2023-cü ildə bu uğura imza atmışdı.

    Qeyd edək ki, L.Yamal 51 məhsuldar ötürmə ilə yanaşı, komandanın heyətində bütün turnirlərdə 57 qol vurub.

    Lamin Yamal Barselona FK

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    14:45
    Foto

    55 gün erməni əsirliyində olan Xocavənd sakini: Dövlət Himninin səsinə oyandım

    Daxili siyasət
    14:32

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    14:24

    Cud Bellinqem "Real"la müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    14:23

    Türkiyə MMN: Can Azərbaycanın sevinci sevincimiz, qüruru qürurumuzdur

    Xarici siyasət
    14:17

    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

    Digər ölkələr
    14:08

    Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik

    Xarici siyasət
    14:00

    Məsim Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    14:00

    20 Sentyabr müstəqil Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və əlamətdar günlərindən biridir - RƏY

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti