В Азербайджане за сутки у граждан изъяты 11 незаконных ружей

Полиция Азербайджана продолжает изымать у граждан незаконно хранящееся оружие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

3 апреля сотрудники полиции в Баку и регионах страны изъяли у граждан 2 гранаты, 11 ружей и 100 патронов различного калибра.