В Азербайджане за сутки изъято более 40 кг наркотиков
Происшествия
- 22 марта, 2026
- 10:58
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено и изъято 40,9 кг наркотических средств.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, 21 марта в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции также изъяли 500 таблеток метадона.
В ведомстве отметили, что решительные меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков продолжаются.
Последние новости
