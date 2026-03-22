В Азербайджане за сутки изъято более 40 кг наркотиков

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено и изъято 40,9 кг наркотических средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, 21 марта в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции также изъяли 500 таблеток метадона.

В ведомстве отметили, что решительные меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков продолжаются.