В Азербайджане за сутки изъято более 11 кг наркотиков
- 25 марта, 2026
- 12:05
В Азербайджане 24 марта обнаружено и изъято более 11 кг наркотических средств.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Кроме того, за минувший день в столице и регионах страны изъяты автомат, граната, 14 винтовок и 45 патронов.
