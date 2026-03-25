В Азербайджане за сутки изъято более 11 кг наркотиков

В Азербайджане 24 марта обнаружено и изъято более 11 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, за минувший день в столице и регионах страны изъяты автомат, граната, 14 винтовок и 45 патронов.