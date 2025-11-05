В Азербайджане за пять лет правоохранители изъяли 33,5 тонны наркотиков

Правоохранительные органы Азербайджана в 2019-2024 гг. выявили 47 863 факта, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщает Report, соответствующая информация была представлена на 16-м заседании руководителей национальных ведомств по обеспечению соблюдения законодательства о наркотиках, проходящем в Вене.

Согласно озвученным данным, за указанный пятилетний период правоохранительным органам Азербайджана удалось предотвратить распространение 33,5 тонн различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. К уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, были привлечены 39 002 человека, включая 510 иностранных граждан.

Согласно официальной статистике, за минувшие два года зафиксировано 10 попыток контрабанды наркотиков через территорию Азербайджана из соседних стран, в результате чего было конфисковано 600 кг наркотических средств.