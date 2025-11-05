Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Азербайджане за пять лет правоохранители изъяли 33,5 тонны наркотиков

    Происшествия
    • 05 ноября, 2025
    • 11:04
    В Азербайджане за пять лет правоохранители изъяли 33,5 тонны наркотиков

    Правоохранительные органы Азербайджана в 2019-2024 гг. выявили 47 863 факта, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

    Как сообщает Report, соответствующая информация была представлена на 16-м заседании руководителей национальных ведомств по обеспечению соблюдения законодательства о наркотиках, проходящем в Вене.

    Согласно озвученным данным, за указанный пятилетний период правоохранительным органам Азербайджана удалось предотвратить распространение 33,5 тонн различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. К уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, были привлечены 39 002 человека, включая 510 иностранных граждан.

    Согласно официальной статистике, за минувшие два года зафиксировано 10 попыток контрабанды наркотиков через территорию Азербайджана из соседних стран, в результате чего было конфисковано 600 кг наркотических средств.

    наркотики борьба с наркотрафиком психотропные вещества наркопреступления
    2019-24-cü illərdə narkotiklərlə mübarizədə 47 min 863 fakt aşkar edilib

