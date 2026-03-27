В Азербайджане минувшим днем задержаны 38 подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
- 27 марта, 2026
- 10:57
В Азербайджане 26 марта задержаны 38 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что сотрудники полиции раскрыли 28 преступлений, зарегистрированных за прошедший день, и два остававшихся нераскрытыми за предыдущие периоды преступления.
В результате проведенных мероприятий из числа разыскиваемых задержан 31 человек, в том числе 11 - находившихся в розыске как должники.
Выявлено 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также 15 фактов незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.
11:07
Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходстваДругие страны
11:07
Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в поселке ТюркянПроисшествия
10:57
В Азербайджане минувшим днем задержаны 38 подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
10:45
Фото
Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 040 человекПроисшествия
10:32
Подписан меморандум между GECO и Zhero в рамках Черноморского энергокоридораЭнергетика
10:30
Отчет Генсека: НАТО готов углублять диалог и сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
10:23
На Гавайях вертолет потерпел крушение, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
10:12
Цена на золото повысилась на 1,5%, серебро подорожало на 3%Финансы
09:52