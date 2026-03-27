В Азербайджане минувшим днем задержаны 38 подозреваемых в совершении преступлений

В Азербайджане 26 марта задержаны 38 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что сотрудники полиции раскрыли 28 преступлений, зарегистрированных за прошедший день, и два остававшихся нераскрытыми за предыдущие периоды преступления.

В результате проведенных мероприятий из числа разыскиваемых задержан 31 человек, в том числе 11 - находившихся в розыске как должники.

Выявлено 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также 15 фактов незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.