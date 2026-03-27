Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 38 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 27 mart, 2026
- 10:23
Azərbaycanda martın 26-da cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 38 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün qeydə alınan 28, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 2 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 31, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 11 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Narkotiklərlə əlaqəli 11, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 15 fakt müəyyən edilib.
Son xəbərlər
